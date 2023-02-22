智慧運輸中心模擬圖。圖/新北市政府提供

新北市交通局長鍾鳴時上午在市政會議「新北交通2023-2027：友善新北」專案報告指出，始終秉持初心以「人」為本，過去4年交通局完成4通8達新願景，未來4年更將在人本交通、智慧交通及綠能交通三大骨幹下，啟動智慧運輸中心和A3轉運站、完成區區都有YouBike與共享運具、基北北桃區域合作自行車路網整合、智慧停車場升級電動車停車場且充電樁雲端管理，以及市區公車電動化等重點工作。

林口轉運站。圖/新北市政府提供

鍾鳴時表示，營造友善、以人為本的通行環境，一直是新北市非常重視的一環，盤點近年來施政成績單，包括完成全市211所國小通學巷、市區公車電動化142輛、建置1510座公車候車亭、2265站智慧型站牌，以及212處智慧綠能停車場、納管3萬4827格路邊汽、機車停車格。

電動公車。圖/新北市政府提供

因應永續發展的全球趨勢，新北市致力推動共享運具，頒布自治條例並建立違規聯合通報機制，做好嚴格品質把關；新北YouBike騎乘人次更於去年8月底突破2億人次，建站規模全國第一。

鍾鳴時並指出，隨著5G及物聯網時代來臨，超前部署5處AI智慧動態號誌運輸走廊及276處UPS路口交通號誌不斷電系統；在面對多變的交通環境，啟動交通戰情室，強化新北交通的韌性，能在最短時間內快速反應，恢復順暢，為未來的智慧運輸中心墊下基底。

鍾鳴時說，市民的小事，就是我的大事，始終秉持初心以「人」為本，過去的4通8達新願景，將升級為2030年4通8達+，努力完成120所國高中職學校通學環境優化、71處捷運站周邊交通系統改善、啟動智慧運輸中心和A3轉運站，並把共享運具及YouBike服務推廣遍及全市29行政區，區區有YouBike、區區有共享運具；持續往淡水八里、臺北市、桃園市及基隆市擴大通勤綠廊路網，並串聯整合沿線自行車道。

鍾鳴時說，未來4年還將完成市區公車50%車輛電動化，進而邁向2030年市區公車全面電動化，區域運輸場站及公車場站也將加入電動化行列，讓綠能智慧融入社區，居民不再嫌惡；而未來傳統停車場將逐漸轉型電動車停車場，場內的充電樁也將上雲端智慧管理，實踐淨零碳排政策，以達成人本宜居，真正4通8達新北市。