滬深2X凱基26購02開盤價是0.01元，開盤以市價敲進280元、直接2800萬元噴發。實際上權證的單日漲跌幅是跟著現股漲跌幅及執行比率計算的，並不是權證價格的上下10％，海外ETF原本就沒有漲跌幅限制，連動的權證也沒有漲跌幅限制，業內人士強調，絕對不能用市價買賣權證，否則不小心下場會相當悽慘。
證交所表示，已經在瞭解中，猜測胖手指機率不小。
滬深2X凱基26購02(078230)今天開盤出現交易「奇景」，開盤瞬間市價成交100張，每張成交價280元，成交金額高達2800萬元。證交所表示，目前已經請交易部門在瞭解中，是否是錯帳會有進一步說明。
滬深2X凱基26購02開盤價是0.01元，開盤以市價敲進280元、直接2800萬元噴發。實際上權證的單日漲跌幅是跟著現股漲跌幅及執行比率計算的，並不是權證價格的上下10％，海外ETF原本就沒有漲跌幅限制，連動的權證也沒有漲跌幅限制，業內人士強調，絕對不能用市價買賣權證，否則不小心下場會相當悽慘。
證交所表示，已經在瞭解中，猜測胖手指機率不小。
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