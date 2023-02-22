滬深2X凱基26購02開盤價是0.01元，開盤以市價敲進280元、直接2800萬元噴發。實際上權證的單日漲跌幅是跟著現股漲跌幅及執行比率計算的，並不是權證價格的上下10％，海外ETF原本就沒有漲跌幅限制，連動的權證也沒有漲跌幅限制，業內人士強調，絕對不能用市價買賣權證，否則不小心下場會相當悽慘。

證交所表示，已經在瞭解中，猜測胖手指機率不小。