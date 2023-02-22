曾被「卡管」的台灣大學前校長管中閔日前回憶，他於2018年1月24日在臉書發文「I AM FINE」，竟遭立委柯建銘喊話恐嚇他「不然不死也半條命」。前台灣高檢署檢察官、律師張熙懷認為柯建銘在台大校長遴選案程序中涉嫌恐嚇要脅管中閔，致令管心生畏懼，22日下午到台北地檢署告發柯建銘涉犯《刑法》恐嚇危害安全罪，請求檢察官盡速傳喚柯建銘依法調查。

管中閔日前在臉書發文回憶當年「卡管案」，提及立法院民進黨黨團在2018年1月24日提出「主決議」，要求教育部應等「遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續（校長）聘任作業」。立法院赤裸裸的以政治力干涉大學校長遴選了。當天晚上他打破沉默，在臉書貼出「I AM FINE」。

管中閔強調，「I AM FINE」3個字顯然激怒了一些人。翌日立委柯建銘在媒體喊話要他「自行婉拒聘任」，還恐嚇他「不然不死也半條命」。

律師張熙懷認為，柯建銘在台大校長遴選案程序中恐嚇要脅管中閔「不死也半條命」，此番言論已致令管心生畏懼，已構成恐嚇危害安全罪，因此於今天下午到北檢告發。

張熙懷是司法官訓練所25期結業，曾任士林地檢署檢察官、台北地檢署主任檢察官、台灣高檢署檢察官，任職北檢公訴主任期間，因有豐富的公訴歷練，而稱為「公訴之神」，他曾負責前總統夫人吳淑珍涉國務機要費案公訴論告而名噪一時。