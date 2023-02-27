高雄一名男子昨日凌晨到通訊行買iPhone 12 Pro手機，期間裝熟跟店員閒話家常，待手機得手後，還假裝細細查看，隨後佯稱找女友確認機型到店外，店員驚覺有異跟上前，男子此時亮槍恐嚇，令店員嚇傻呆在原地不敢往前，男子最後乘坐計程車離去。警方已鎖定男子身分，正積極查緝中。

26日凌晨0時許，一名身穿黑色短袖男子到新興區六合一路某通訊行，向店員表示要購買二手、價值2萬元iPhone 12 Pro，店員將手機拿給男子，並充電給男子檢查手機性能是否正常，在充電期間，男子開始與店員裝熟，聊起閒話家常。

直到手機確認無虞後，男子佯稱女友在店外，向她確認購買機型，於是轉身跑到店外離去，但店員見門外沒人，驚覺有異跟上前，男子此時突然亮槍，店員嚇得呆在原地不敢妄動向前，男子隨後在路邊攔計程車逃逸。

案發通訊行。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

店員立即報警，新興分局警方獲報，調閱周邊監視器畫面，已掌握該名男子身分。據了解，男子專門鎖定二手通訊行，用類似手法犯案，已經有不少通訊行業者受害，警方目前依恐嚇取財偵辦中；根據畫面初判，男子持有為玩具槍，至於槍械有無殺傷力，需待查緝到案後才能判定。