華江里長洪佳君在臉書PO出照片，整條騎樓全部黑壓壓的一片。（摘自華江里長洪佳君臉書／楊亞璇台北傳真）

台北市萬華區華江里騎樓被無預警斷電，里長洪佳君說，靠近和平西路三段一帶屬邊陲暗帶，長年因為地形關係不繁榮且昏暗，前些天騎樓燈突然全部都黯淡下來，里辦接獲民眾雪片般反映，而台北市政府以「私接電」為由斷電，呼籲市府加裝路燈，還給當地一條安全的路。公園處指出，騎樓屬於私人空間，私接電為違法行為，但已研擬依法規增強人行道照明之方案，預計5月完成。

洪佳君在臉書PO出照片，只見騎樓黑壓壓一片，她表示，公園處回覆稱原本的「騎樓燈」是私接路燈電源，燈具非官方所有，依法斷電，整條騎樓全部黑壓壓的一片，居民說這是「近年最久沒有燈光的天數」，這些騎樓燈已經照射人們行走的地方20餘年，至於為什麼會私接呢、燈具是誰無償提供，目前原因不明。

她認為，雖然是私接，但是是公用，和平西路三段的騎樓不只居民在行走，更是一般路人的通行要道，根據我國相關法規， 騎樓屬於人行道的範疇，人們無償供公共通行使用，沒道理人行道有照明設備，騎樓卻沒有，然後民間自己裝的燈被視為非法的，執法後應給人民的公用路燈，卻沒有下文。

洪佳君強調，一盞燈雖然看起來小小的微不足道，但一整條街道沒有燈會成為治安死角，根據住戶所說，附近住宅過往曾經因為公用樓梯間無燈，小女孩被陌生拖入黑影中上下其手，造成孩子一輩子的陰影，但加裝了公用燈後就沒再發生過，一盞騎樓燈同時也象徵的安全、保障，平安回家的路。

洪佳君表示，這一條騎樓就好像夜晚中孤零零的小漁村，被遺忘的黑暗角落，很難想像這是首善之都會發生的事，華江里住著許多高齡者，晚上走路恐佇著拐杖看不到路，推輪椅在漆黑的騎樓走，也會發生危險，再過去就是燈火通明的美食街、龍山寺，外地的遊客也會走這條騎樓去消費，缺少了騎樓燈光，對地方經濟發展也不利。

她呼籲北市府正視華江里的訴求，加裝符合騎樓需求的路燈，居民們等這一盞燈很久了，還給華江里一盞明亮的燈、一條安全的路。

對此，台北市公園路燈管理處表示，騎樓屬於私人空間，私接電為違法行為，而騎樓照明設施應由建築物或土地所有權人設置維護管理，非市府裝設路燈範圍；但顧及民眾需求，公園處已研擬依法規增強人行道照明之方案，由於該處人行道偏窄，因此將於高架橋加裝照明設備投射至騎樓處，預計5月完成。