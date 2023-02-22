美國總統拜登被傳驚吐「毀滅台灣計畫」引發國內熱議。國民黨台北市議員徐弘庭今(22日)在《頭條開講》節目指出，拜登的語調是雙重否定，他說「有什麼比這個東西更具災難性？」然後他說，等你看到棄台方案那才叫災難！所以拜登講的並沒有錯，他沒有失言，有什麼比這個更災難？就是棄台，就是毀滅台灣的計畫。美國內部確實有很多種方案，兵推是戰爭方案，棄台是外交方案，拜登認為棄台這個方案很具災難性。

徐弘庭表示，這件事情要看拜登的語調，他是一個雙重否定的用法，他說「有什麼比這個東西更具災難性？」然後他就說，等你看到棄台的這個方案，那你就知道說，那個才叫災難！所以拜登這個原文，你這樣子分析起來，其實他講的並沒有錯。

「他沒有失言！因為有什麼比這個更災難？就是棄台嘛！」徐弘庭強調，這個方案就是毀滅台灣的計畫，但這件事情為什麼會引發軒然大波？最大的重點是什麼？從雙重否定的文字裡面可以看到，他應該是沒有失言的。可是可以看到一件事情，就是美國內部確實有很多種方案。不管是兵推也好，兵推是所謂戰爭的方案，這個是外交方面的方案，在這麼多方案裡面，拜登也認為這個方案（毀滅台灣計畫）是很具災難性的。

「很具災難性不代表不會發生吶！這是兩碼子事。」徐弘庭直言，外交部正常的態度應該是這樣：我們希望我們的盟友不會背棄我們，我們希望最壞的事情不要發生，我們希望扮演好我們該扮演的角色，維護和平。你可以講這些，而不是反過來講說有些人在疑美論。