太管處發表新書《山 海 風 雲-太魯閣植物生態》。（太管處提供）

太魯閣特有植物-南湖毛茛（太管處提供／陳添財攝）

太魯閣國家公園面積廣達92000公頃，涵蓋特殊景觀、人文史蹟，還有許多特殊的生態植物群，為調查過往千百年的植物風雲，太管處邀請在太魯閣地區鑽研植群生態並累積研究資料超過30年的植物學者陳添財博士，透過野外調查及文獻整理，實地走訪拍攝，出版《山 海 風 雲-太魯閣植物生態》專書，圖文並茂深入淺出，解說太魯閣獨特的植物故事。

太魯閣國家公園東臨太平洋、西接中央脊梁山脈、南緣木瓜溪流域、北以南湖山稜為屏，構築獨特生態系，因環境地形、地勢與氣候各種條件下，太魯閣國家公園裡藏著非常多的特有植物，以及許多的獨特生態故事。

作者陳添財今天說明這本專書調查撰寫過程，書中呈現出非常有特色的故事，如臺灣十景蘇花海岸的臨海峭壁上，共同存有熱帶至涼溫帶的植物相，短距離的植物族群差異在臺灣本島甚至全球都是罕見，以緯度跨距來說明，相當於地球5千公里以上的平面距離。

太魯閣內還有一個由峽谷和立霧溪南北兩側高聳山脊所建構的封閉地形—內太魯閣地區(綠水、洛韶)，地形的阻隔產生類似島嶼隔離的效應，加上冬季乾冷的氣候，造就獨特的植物生態等，這些以往常被忽略的綠色植物所深藏的謎題，都在書中用科學及敘事的角度，一一推敲及揭曉。

太魯閣國家公園管理處長楊金臻表示，歡迎讀者手持《山 海 風 雲-太魯閣植物生態》這本書，走一趟太魯閣國家公園，本書標題上的山、海、風、雲四個字，以各種不同的角度詮釋著太魯閣，而每一種感受都能讓書裡的圖像躍然於前。新書已於國家網路書店、五南文化廣場及三民書局上架。