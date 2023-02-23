柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾來台，本周末將和台北市立交響樂團同台，指揮由莊東杰擔任。（北市交提供）

柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾來台，本周末將和台北市立交響樂團同台，演出經典的理查．史特勞斯《第二號法國號協奏曲》，指揮由莊東杰擔任。

多爾自1993年起擔任柏林愛樂法國號首席至今。他從19歲開始從法蘭克福歌劇院擔任法國號首席開始展開職業演奏生涯，也常以客席藝術家身分參與現代合奏團（Ensemble Modern）演出，曾擔任尼斯愛樂、柏林德意志交響樂團、拜洛伊特節慶樂團和琉森節慶樂團的法國號首席。

多爾可說是全方位的演奏家，除了樂團工作，他也以獨奏家身分經常與指揮名家合作，並積極投入室內樂的演奏及委託當代作曲家創作新作品，以及擔任首演，拓展當代法國號曲目。

本趟來台，多爾也將舉辦法國號大師班，將於3月1日晚間6時20分在台北市中山堂舉行，開放免費旁聽。音樂會將於3月3日晚間在台北中山堂登場，同場曲目還有布拉姆斯的《D大調第二號交響曲》及韓國當代作曲家申東勳《卡夫卡的夢》的台灣首演。