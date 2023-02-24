美國總統拜登近日被傳驚吐「毀滅台灣計畫」，引發國內民眾炸鍋熱議。前立委郭正亮23日在《新聞大白話》節目指出，美國會不會有「最壞狀況想定」的方案？因為美國是一個凡事都有方案的國家，一定會想如果是這個狀況他該怎麼辦，這個美國一定有。比如去年10月8日美國兵推直接講了炸毀台積電，萬一武統擋不住，不能讓台灣半導體產業被中共拿走，有這個方案是事實，那這個叫不叫毀台？就牽涉到對毀台的定義。

「這個人的發言，美國沒有任何討論！」郭正亮表示，包括美國主流媒體，白宮也沒有回應，都沒有回應。是在台灣炸開，所以AIT做了回應，可是AIT也沒有針對他做回應。這個毀台論，就看你怎麼定義什麼叫毀台，你怎麼理解毀台？比方說，去年10月8日美國兵推，美國說最後王牌就是炸台積電，撤晶片工程師，這是彭博登的，我們鏡週刊也有登。那你認不認為炸毀台積電叫毀台？就看你的定義，要不然怎麼討論呢？他也沒講定義，所以我們到底要怎麼討論？

郭正亮指出，第一個就是說，美國會不會有「最壞狀況想定」的方案？「那我認為美國是一個凡事都有方案的國家！」所以他一定會想說，如果是這個狀況、那個狀況，他該怎麼辦，這個美國一定有。比如說這個兵推他就直接講了，炸毀台積電，說萬一武統他擋不住，那我不能讓台灣的半導體產業被中共拿走，所以他是有這個方案，這個是事實，那這個叫不叫毀台？這個就牽涉到你的定義了。