著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」彩排記者會，武生演員徐彥凱飾演《一箭仇》史文恭，經李寶春指點後，在茹派武生基礎上加入蓋派風格，再配合角色氣韻的唸白，塑造出狂妄自恃的形象。（杜宜諳攝）

著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」彩排記者會，四郎探母經典折子《坐宮》幾乎囊括「西皮」所有板式，老生演員李隆顯（右）飾演楊延輝與飾演鐵鏡公主的孔玥慈（左），將以層層堆疊演進的唱腔，不止鋪陳情節更是揭露人物性格與心情轉換。（杜宜諳攝）

著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」彩排記者會，《龍鳳呈祥》取材自三國演義，飾演張飛的李青峰將堅實功底及豪邁唱腔，讓張飛的形象生活鮮明。（杜宜諳攝）

著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」彩排記者會，白蛇傳《盜庫銀》呈現新劇場的「新老戲」品牌精神，新劇團余季柔擔綱演出主角青蛇，在原有武戲中經過李寶春修潤，增加許多高難度動作，其中「雲帚舞」更是展現剛柔並濟之美。（杜宜諳攝）

著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」彩排記者會，白蛇傳《盜庫銀》呈現新劇場的「新老戲」品牌精神，新劇團余季柔擔綱演出主角青蛇，在原有武戲中經過李寶春修潤，增加許多高難度動作，其中「雲帚舞」更是展現剛柔並濟之美。（杜宜諳攝）

著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」彩排記者會，本次台北新劇團貼演的是南派宗麒派《龍鳳呈祥》，「五音連唱」更是在飾演喬玄的李寶春（左起）、飾演吳國台的李兆雲、飾演孫權的呂玉堃以及劉備、趙雲間，將南派唱腔發揮到淋漓盡致。（杜宜諳攝）

著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」彩排記者會，《龍鳳呈祥》取材自三國演義，行當齊全、場面浩大，是喜慶時節經常演出的吉祥戲，而本次台北新劇團貼演的是南派宗麒派，李寶春也親自下場飾演喬玄展現麒派唱腔。（杜宜諳攝）

著名文武老生李寶春帶領的台北新劇團舉行「2023 京劇薈演」演彩排記者會，並在會上宣布將在二二八連假周末於台北市政府親子劇場帶來新老戲品牌「京劇薈演」，屆時將帶來多齣經典戲碼的「骨子戲」 新劇團本次公演將帶來水滸傳《一箭仇》、四郎探母《坐宮》、白蛇傳《盜庫銀》以及南派《龍鳳呈祥》。 武生演員徐彥凱飾演《一箭仇》史文恭，經李寶春指點後，在茹派武生基礎上加入蓋派風格，再配合角色氣韻的唸白，塑造出狂妄自恃的形象。

四郎探母經典折子《坐宮》幾乎囊括「西皮」所有板式，老生演員李隆顯飾演楊延輝與飾演鐵鏡公主的搭檔孔玥慈，將以層層堆疊演進的唱腔，不止鋪陳情節更是揭露人物性格與心情轉換。 白蛇傳《盜庫銀》呈現新劇場的「新老戲」品牌精神，新劇團余季柔擔綱演出主角青蛇，在原有武戲中經過李寶春修潤，增加許多高難度動作，其中「雲帚舞」更是展現剛柔並濟之美。

《龍鳳呈祥》取材自三國演義，行當齊全、場面浩大，是喜慶時節經常演出的吉祥戲，而本次台北新劇團貼演的是南派宗麒派，李寶春也親自下場飾演喬玄展現麒派唱腔；而另一亮點「五音連唱」更是將南派唱腔發揮到淋漓盡致，精彩可期。