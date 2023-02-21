張若昀表示飾演數學學霸帥是參考自己的爺爺。（愛奇藝國際站提供）

張若昀（右）和費啟鳴是難兄難弟。（愛奇藝國際站提供）

由張若昀飾演的古裝懸疑劇《顯微鏡下的大明之絲絹案》迎來大結局，張若昀飾演的數學學霸被捏造莫須有罪名，差一點就遭行刑砍頭，靠著好兄弟搬救兵重新審案。一場公堂戲，飾演狀師的王陽揪出當年張若昀父母身亡根本不是畏罪自殺，而是遭人放火謀害。

王陽當眾指著兇手要他看著張若昀眼睛對質，全程20分鐘戲碼，張若昀只有一句台詞：「我想起來了」，但光靠眼神和細微面部表情將情緒堆滿，精彩追兇戲碼讓「張若昀眼神戲」瞬間衝上微博熱搜，觀眾讚歎，「張若昀存在感太強」、「靠眼神撐起，太神了！」

張若昀為角色設計不少巧思，最近接受愛奇藝專訪透露，他飾演的帥家默人物性格竟是參考自己的爺爺，「他是作（地理）測繪的，有時候他也不太近人情。另外我也不想讓一個喜歡數學的人物刻版印象化，想一個人的時候不能從他的職業入手，而是從他的家庭、經歷入手。」

而帥家默左眼下的燒傷疤痕，也是出自張若昀的點子，他是為了讓過去的故事能夠透過外顯的線索讓觀眾能快速連結，讓網友直呼張若昀根本是「天選帥家默」，和這個角色莫名有緣。

結局中一本關鍵證據《絲絹全書》遭賊人趁亂燒毀，沒了證物讓劇情走向絕望之際，張若昀捧著書本灰燼，眼眶含淚爆氣，吼出他如何證明在沒有證據的情況下仍能定罪的方法。劇組日前釋出這段超燃的公堂爆發戲，張若昀眼神堅定目視前方，不管拍多少次情緒都超飽滿，導演喊卡認可他演技，但張若昀仍覺得不夠而要求再拍一次，攝影機一啟動他瞬間轉換情緒，一口氣背出連珠炮台詞，精湛演技讓導演也不得不佩服喊「OK！」

此外，飾演張若昀好兄弟的費啟鳴，在大結局也有關鍵戲碼，他接下王陽棒子，在公堂上對抗曾以《白鹿原》入圍金馬獎男配角的資深戲骨吳剛，演技卻不彆扭違和，讓編劇馬伯庸都讚嘆，直呼沒料到費啟鳴把角色給演活了，「當他出現的瞬間光芒四射，搶了很多的戲，這就是筆下人物已經活起來之後你自己都沒法控制的。」

其實26歲的費啟鳴是從抖音爆紅，2018年參加綜藝節目《快樂大本營》後踏入演藝圈，俊秀外型被封「初戀臉」、「鹽系男友」，《顯微鏡下的大明之絲絹案》是他首部主演的古裝劇就爆好評。

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