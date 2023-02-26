休傑克曼（Hugh Jackman）日前宣布將以經典角色「金剛狼」回歸《死侍3》（暫譯），而該角色從2000年的《X戰警》開始，就已與他經歷了23年之久，近日他受訪時透露，因為該角色的關係，已經造成他聲帶永久性的傷害。

自《X戰警》系列第一集到角色獨立電影，休傑克曼總共扮演了9次金鋼狼，正當影迷們還在為休傑克曼不演該角色而感到惋惜時，萊恩雷諾斯於去年9月與休傑克曼驚喜同框，並宣布他將在新作品飾演該角色，讓粉絲相當期待。

近日休傑克曼受《BBC SOUNDS》採訪時提到，由於該角色時常需要「怒吼」，使他的聲帶受到損害，假音不再像以前一樣有力，而影響了他舞台劇的演出。《大娛樂家》的演員表示，以前會學如何不破壞聲帶的大吼大叫，但休傑克曼哀嘆那些對「金鋼狼」都沒派上用場，更開玩笑說：「我的聲樂老師一定會被我為角色付出的事嚇到。」

休傑克曼最後也分享近況，提到最近在和歌唱老師學習，確保自己的身體不會再受到傷害，同時也為《死侍3》做訓練，於是加碼透露，觀眾將會在電影中看到不一樣的「金鋼狼」，讓粉絲們拭目以待。