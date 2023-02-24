228連假將至，屏菸1936文化基地也恰巧迎接開園1周年，為此，屏縣府祭出4天假期入園優惠，一票129元玩到底，除可參觀菸葉館、客家及原民等3大館與2大特展外，還可免費參加「大武門」音樂祭，物超所值。

228連假將至，屏菸1936文化基地也恰巧迎接開園1周年，為此，屏縣府祭出4天假期入園優惠，一票129元玩到底，還可免費參加「大武門」音樂祭。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府指出，屏菸自去年2月開幕後，在營運的第一年，即以屏東在地文化、產業、族群特色打造多元、創新的藝文展覽與活動，為歷史空間賦予當代新貌，展現出一座當代城市博物館的核心價值。

228連假將至，屏菸1936文化基地也恰巧迎接開園1周年，為此，屏縣府祭出4天假期入園優惠，一票129元玩到底，還可免費參加「大武門」音樂祭。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

而今屏菸滿周歲，又適逢228連續假期，縣府與民同歡，一連4天特別推出門票129元優惠，讓遊客一票玩到底，除可參觀菸葉館、客家及原民等3大館與2大特展外，還可免費參加「大武門」音樂祭，感受嘻哈文化魅力。

縣府強調，此次優惠還集結屏東在地文創好物的好屏製造所，提供滿千送百等多項優惠，歡迎民眾趁著228連假衝一波，參觀沉浸式展覽、聽音樂、體驗任天堂遊戲，同慶屏菸周年慶。

文化處長吳明榮表示，屏菸以「藝術」作為介面，期待讓各年齡層都能感受屏東多元的文化品牌，當中周末登場的「大武門」音樂祭，是縣長周春米上任以來第一個專為年輕族群打造的音樂文化品牌，嘻哈音樂、街頭塗鴉、街舞賽事、潮流市集等齊聚一堂，引燃青春活力。