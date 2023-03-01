台南某店家於228連假期間發生離譜事件，有8位遊客在店內共吃一碗粥還佔了兩桌位置，由於店內空間狹小，被老闆抱怨後一度發生爭執，更於事後在Google評論上刷1星負評稱：「還以為台南是個有人情味的地方。」對此，作家兼演員的女星歐陽靖也在臉書上發聲了。

歐陽靖今(1日)下午在臉書上發文表示：「邊吃飯邊滑手機，看到昨天『台南式 Tainan Style』的po文」而該貼文中指出有觀光客到新化吃虱目魚粥，八個人佔兩桌才點一碗，被店家叱責起爭執後上Google怒刷一星負評，並留評論：「還以為台南是個很有人情味的地方。」對此消息，歐陽靖認為「人情味」並非是讓人拿來情緒勒索的工具，有感而發的直言：「原物料這麼貴，台南已經是台灣少數小吃店物價沒有隨觀光人潮而暴漲的地方了。」並呼籲大眾要成為「稱職」的觀光客。

貼文PO出後，不少網友看了都深感認同，紛紛留言表示：「這個真的是素質問題」、「台南人有人情味，但也知道基本的用餐禮貌」、「此生沒這麼厭惡連假過。」不過，也有部分人認為歐陽靖該篇文章提到螃蟹粥的部分內容是「收到店家好處才po文」而留言抨擊。對此，歐陽靖於稍早前已將文章刪除，並表示：「以後我po台南小吃文都不講店家名稱跟資訊了！大家請自己神。」引發一片哀號聲。

事實上，此次「8人共吃一碗粥」的風波也被網友轉至臉書社團「爆廢公社」上分享，而店家被網友以1星負評留言後，仍留下：「您好，台南是有人情味的地方，沒錯的！您們八個人點就點一份虱目魚粥，佔了我們二個桌子，我們覺得您們也沒有在尊重我們店家，謝謝您的一顆星評價。」高EQ回覆，讓網友讚許。