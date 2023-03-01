228四天連假結束，今天（3／1）開工了，為了讓上班族不憂鬱，星巴克和4大超商都祭出咖啡優惠活動。星巴克今天買1送1；7-ELEVEn則推出買7送7；萊爾富祭出濃度增加33％的特濃咖啡系列，第2杯只要「1元」超殺優惠。

星巴克今天推出「相約星巴克．好友分享日」活動，上午11時至晚上8時，至門市購買2杯特大杯／風味／冰熱皆一致的飲料，可享買1送1好友分享優惠。

而4大超商也推出咖啡優惠活動，7-ELEVEn「OPEN POINT行動隨時取」限時優惠，精品美式、精品拿鐵（冰／熱）可享同品項買7送7。此外，即日起至3月7日，精品燕麥拿鐵（冰／熱）原價110元，優惠每杯嚐鮮價99元。

全家於全盈＋PAY會員日推出美式、拿鐵優惠，早上10時只要在全家APP隨買跨店取以全盈＋PAY支付，即可享特濃美式或特濃拿鐵買3送3優惠（每會員限購一組）。

萊爾富祭出濃度增加33％的特濃咖啡系列，第2杯只要「1元」超殺優惠，還有買2杯大杯拿鐵（單杯售價55元）送1杯大杯炭焙鐵觀音拿鐵（售價55元）的限定優惠。

OK mart今天推出大杯莊園級美式／拿鐵、濃厚系莊園級美式／拿鐵，皆可享同品項買2送2。除門市活動外，OK mart專屬雲端商城OK mall也推出咖啡、早餐搭檔優惠，開工日大杯莊園級美式／拿鐵買10送10。