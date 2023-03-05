為了迎接高雄演唱會季，高市府推出「加食延暢」活動，與店家合作祭出優惠方案，希望促進演唱會經濟，高市府觀光局5日再邀20家旅館及8家觀光工廠共同響應，民眾居住合作飯店只要憑票根、購票證明，即可享有餐點優惠或精美小禮，到指定的觀光工廠則可免費參觀或兌換餐點。

觀光局長高閔琳表示，高市府推出「加食延暢」行銷活動，特別結合高雄市多家旅宿業及觀光工廠推出優惠，包括高雄福華大飯店、高雄圓山大飯店、晶英國際行館、台灣滷味博物館、FLOMO富樂夢觀光工廠、珍芳烏魚子見學工廠等，歌迷只要憑門票、購票證明或票根，就能獲精美小禮或餐飲優惠。

觀光局補充，旅宿業「加食延暢」優惠將持續到4月，持演唱會票根或購票證明到「高雄福華大飯店」各餐廳可享餐飲消費平日85折、假日9折優惠；「高雄圓山大飯店」可享1樓萬福中餐廳、大廳咖啡廳、萬壽西餐廳餐飲9折優惠；當日入住「晶英國際行館」可享用飲料特調券2張或贈送下次入住升等券1張；在「高雄翰品酒店」1樓品日料、3樓港都茶樓用餐均享9折優惠；「水京棧國際酒店」Poor Bar享85折、京悦軒中餐廳、Ripple西餐廳及烘焙坊伴手禮禮盒9折優惠；在擁有絕美夜景的「中央公園英迪格酒店」PIER NO.1高空酒吧，只要消費滿低消即可兌換精選特調2選1。

除了旅宿業優惠外，「台灣滷味博物館」、「FLOMO富樂夢觀光工廠」、「彪琥台灣鞋故事館」、「宏裕行花枝丸館」、「裕賀牛觀光工廠」等觀光工廠，憑演唱會購票證明或票根均可免費參觀，其中「台灣滷味博物館」還贈滷味1包、DIY2人同行1人免費、購買湯品則可抵100元；「FLOMO富樂夢觀光工廠」則贈送萬用清潔擦1顆，購物滿600元再送價值100元特色橡皮擦1盒；「宏裕行花枝丸館」則有DIY享9折優惠，至深海堡堡餐廳單筆消費滿200元就招待現蒸霸王海鮮包一顆；而在「裕賀牛觀光工廠」只要選購廚坊套餐，每份套餐招待飲品；「珍芳烏魚子見學工廠」憑演唱會票根可享DIY享9折優惠並加贈烏魚子冰棒。