前立委郭正亮23日在《新聞大白話》節目披露，去年10月8日美國兵推，最後王牌就是炸台積電，撤晶片工程師；不過這是最後一招，美國希望台積電去美國投資就好了！郭正亮認為，美國台積電員工約滿後跳槽的英特爾的機率很高。台積電是「寶寶心裡苦，不知道對誰說」！

郭正亮24日在中天電視《頭條開講》節目補充，「晶片戰爭」一書中有提到各種方案，最壞的想定就是炸毀台積電。不過目前美國就是設法讓台積電到海外投資，最好是去美國。

郭正亮披露，台積電的公司文化和員工文化，例如要求很高的紀律、責任制、加班等，但美國員工無法接受，也傳出很多抱怨。

郭正亮提到，台積電高階工程師去美國，三年合約期滿，可能被英特爾挖角，台灣還要再補人過去。因此台積電會不會成為美國的人才訓練班？目前看起來是有可能。

前立委郭正亮。 （資料照片）

郭正亮直言，台積電在美國屬於境外公司，台灣員工想要拿美國綠卡也不容易，但是如果到英特爾，一年就可以拿到綠卡。另外，英特爾的薪資是台灣台積電的3倍，美國台積電薪資是台灣台積電的2倍，三年之後這些員工跳槽的英特爾的機率很高。

郭正亮認為，這叫做「緩慢的淘空」，台積電「寶寶心裡苦，不知道對誰說」！