因《想見你》中的鳳南小隊成員柯佳嬿、施柏宇，日前兩人一同受邀參加Emporio Armani 2023秋冬女裝秀，在秀前兩人在社群平台上連發多個動態，可見興奮之情，在大秀結束後兩人於後台與品牌創意總監亞曼尼先生相見歡，亞曼尼先生更親切地摸摸兩位的頭，讓施柏宇興奮地說道「這張照片我可以洗出來當傳家寶了吧！」

柯佳嬿、施柏宇現身Emporio Armani 2023秋冬女裝系列大秀現場。（Emporio Armani提供）

本次大秀許多模特們捨棄傳統撲克臉，笑著走上伸展台。（Emporio Armani提供）

柯佳嬿、施柏宇當天觀秀造型走清新路線，前者身穿粉色連身裙，下身粉色、紫色相間、立體壓紋的設計增添亮點;後者全白造型亮相，以白馬王子之姿現身秀場，俐落明亮的色彩與本季服裝色澤不謀而合。本季大秀品牌一反傳統讓模特們捨棄傳統的撲克臉，模特們笑顏逐開地走秀，甚至模特略有失誤踉蹌都彷彿設計好般，與伸展台背景的一張超大的模特微笑照片，以及想把戲劇服裝結合日常的理念不謀而合。

Emporio Armani 2023秋冬女裝系列輪廓浮誇立體。（Emporio Armani提供）

圓頂禮帽、絲絨材質製成的晚禮服搭配仿西裝的領口，致敬查理卓別林時代的服裝。（Emporio Armani提供）

本季帶金屬感的絲絨西裝刻意運用腳淺的色澤描繪邊框、桃紅色毛毛外套則透過紫色的流蘇點綴塑造立體感，種種立體誇張的輪廓靈感源於伊莉莎白時代戲劇服裝的製作方式;模特們頭上的小羊毛貝雷帽，則致敬最偉大的喜劇演員查理·卓別林的圓頂禮帽，本季運用不對稱剪裁、繽紛的色彩打造具80年代復古、輕快的造型。