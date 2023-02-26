En grave crise sportive et financière, la Sampdoria a reçu ce matin à son siège une tête de cochon dans un colis.



Ce-dernier était accompagné d'un message :



« Massimo Ferrero et Antonio Romei, les prochaines têtes seront les vôtres ».



📸 @rep_genova pic.twitter.com/4et9NNDVhr — BeFootball (@_BeFootball) February 25, 2023

義甲足球隊桑普多利亞周末收到一件嚇人的包裹，裡面是一顆被切下的豬頭，附帶一封匿名恐嚇信，點名球團前主席費雷洛（Massimo Ferrero）以及現任副主席羅梅伊（Antonio Romei），寫道：「下一次就會是你們的頭。」球團當場報警，這已經不是他們第一次遭到恐嚇了，球團聲明指出：「桑普多利亞對於這些恐嚇行為表達極度的憤怒，」

今年1月，桑普多利亞球團收到一顆子彈，指名恐嚇前主席費雷洛與前老闆加羅尼（Edoardo Garrone）。費雷洛在2021年底遭逮捕，涉嫌4宗破產罪，他已辭去主席職務，不過他仍透過家族成員持續掌握球隊。桑普多利亞近年財務吃緊，球員們沒有按時領到薪水，一些球迷歸咎於費雷洛的經營不善。球隊目前在義甲倒數第2，面臨降級危機。

由於事發在義大利，立刻就有網友聯想到黑幫小說與電影《教父》的經典鏡頭，黑幫首領維托要威脅一位好萊塢大亨，派人把他飼養的名駒斬首，將馬頭送到他床上，稱之為「一個無法拒絕的提議」。當年電影裡使用的馬頭並不是模型道具，是真正被切下來的馬頭，事前連演員都不知道，在1970年初美國影壇尚未制定動物保護守則。

義大利的其他職業足球隊，巴勒摩在2006年收過被切下的山羊頭，雷吉納在1999年收到公牛的頭。