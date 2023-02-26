張善政直呼感動。(摘自張善政臉書)

桃園市長張善政周三主持市政會議時，有感而發指出，桃園率先給予代理老師全年聘期，受到出乎意料之外的迴響，並透露日前跑完行程後，突襲教育局慰勞加班同仁，教育局同仁笑回：「我們很愉快地加班！」同樣加班中的教育局長劉仲成也嚇到笑言：「市長，微服出巡喔！」

「感謝教育局同仁！有最甘心的你們，才有最溫暖的教育政策！」張善政今在臉書指出，桃園這幾個月不斷推出新的教育政策，像是「補助幼兒園大班助學金」、「保障代理教師與正式教師同工同酬」、「國中小學營養午餐免費」，每一項政策都讓桃園的教育環境更友善。特別是「代理老師全年聘期」政策，在桃園率先推出後，許多縣市也紛紛跟進。

張善政特別掛念辛苦的教育局同仁，日前剛在外跑完行程回到市府，決定「突襲」教育局，幕僚也拍下影片，於今日放上網。

張善政搭電梯前往教育局時，好奇說：「不知道他們吃晚餐沒有」，並透露拍攝時間是晚上7點多，自己也還沒吃，幕僚開玩笑稱「等一下可以叫局長贊助宵夜」，張馬上回覆說：「希望他們不要忙到吃宵夜的時間！」

張善政到教育局，發現有許多同仁仍在加班中，忍不住驚呼：「還這麼多人留著！」頻頻跟同仁道謝和道歉：「對不起，累到了吼！」

張善政說，教育局同仁辛苦的付出，帶來了偉大的改變，當桃園的孩子們能夠擁有更好的學習環境，桃園的未來更有盼望，「教育政見重要的幕後推手，你們的努力值得被看見，感謝所有同仁努力，因為你們，桃園的小孩很幸福！」

張善政認為，應該做的事就要勇敢去做，對的事情自然會有好的迴響。