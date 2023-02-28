法蘭12日移師到高雄LIVE WAREHOUSE開唱。（相映國際提供）

法蘭12日移師到高雄LIVE WAREHOUSE開唱。（相映國際提供）

法蘭12日到高雄舉辦「誒！你不用假裝成熟」演唱會，演唱多達22首好歌、還驚喜選唱法蘭黛樂團時期〈Every Word〉作為高雄場限定彩蛋。擔任法蘭專輯製作人的五月天阿信，在演唱會前半場同步開IG直播力挺法蘭；而今天在台南開唱的同門好友小魏魏嘉瑩，也趁空檔亂入直播間，以行動聲援法蘭。

法蘭身穿一襲灰色褲裝仙氣登場，開場一連獻唱〈一時脆弱〉、〈眼妝花〉、〈永遠在一起〉帶領大家沈醉其音樂迷幻世界裡；唱到〈親密愛人〉時她更特別走向前台互動，看見粉絲近距離地用相機捕捉，她顯得緊張不自在，開玩笑求饒：「我好害怕，請善待我，我很脆弱的！」更笑稱這是「人設破壞之夜」。

法蘭也飆唱伍佰〈浪人情歌〉、〈異類〉展現實力，對於來到LIVE WAREHOUSE這場地讓她許多回憶湧入：「這裡很像我們剛開始玩音樂跑表演的時候，那時候台下觀眾就是下一個要表演的樂團，當時很青春、懷抱著夢想，覺得都一切很值得！這個場地真的很像草創時期的演出舞台，讓今天的我很放鬆、很野放，也試著跟大家近一點的互動。」尾聲以〈終於你我〉、〈都是你害的〉，最後特別選唱法蘭黛樂團的歌曲〈接下來要去哪〉劃下完美句點。法蘭新歌〈終於你我〉Live音樂影像將於今晚（28日）在相信音樂頻道上架。