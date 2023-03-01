高虹安再揭大祕寶！ 新竹棒球場「沒下雨卻積水」 爆4千萬排水預算全被刪光 @ChinaTimes ​

前新竹市長林智堅任內重要政績之一的新竹棒球場話題不斷，除場地被發現有碎磚、電線，積水問題更是嚴重，球場也關閉至今。今有消息傳出，負責經營的龍來公司，恐會提告新竹市政府並求償。

根據《鏡週刊》報導，新竹市府與龍來公司在2020年簽約，委託其經營新竹棒球場，約期為10年，龍來公司每月需支付市府100萬元的租金，另外，也需依票房收入和營業額分潤給市府，但棒球場停用至今，相關費用仍由該公司支付，至今年1月共計已支付700多萬元。

報導指出，龍來公司去年8月起便請求與竹市府協商，希望降低損失，但截至高虹安市府上任後仍不見成效，萬一協商破局，該公司不排除對竹市府提告。

另外，高虹安今召開新竹棒球場重大缺失暨改善進度記者會時表示，目前市府已與龍來公司多次協商，初步達成不解約共識，目前朝「暫停」合約的方式辦理，先讓市府將球場改善完成，市府也在研議，整個事件是因廠商工程交付品質不好，才造成球場無法使用，之後會在確實賠賞金額後，再由統包商或專案監造商來吸收。