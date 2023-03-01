45歲才當爸爸的梁赫群，經常在社群媒體分享與愛妻周裕婷、兒子的生活點滴，是個居家好男人。日前他出席漢米爾頓（Hamilton）為電影《星際效應》打造墨菲腕表記者會，分享他看了電影《星際效應》，戲中的父女雖身處在不同時空，但爸爸透過腕表的秒針向女兒傳遞密碼，更能體會為人父的心情。

Hamilton與電影有著深厚的聯結，曾為2014年上映科幻片《星際效應》量身訂製一款特別版腕表，是戲中最關鍵的要角，2019年品牌應表迷的要求，在電影上映5年後以戲中角色為名推出「墨菲表」，深受表迷的喜愛，今年Hamilton推出38mm新尺寸的墨菲表，邀請梁赫群與愛妻周裕婷（Stacy）與會，夫妻倆公開放閃。

梁赫群分享電影中的台詞「父母是孩子未來的鬼，父母的愛永遠都在孩子身邊」，手表就像是時間管理，自從有了小孩，戴上手表也會提醒他要把握與孩子相處的時間，珍貴每一刻親子相處的幸福時光。

漢米爾頓為電影《星際效應》打造的小墨菲38mm腕表，2萬8400元。（Hamilton提供）

周裕婷以帥氣褲裝搭配Hamilton大墨菲表，顯得俐落帥酷，經營婚顧公司的她十分重視「良辰吉時」，守時與時間管理是她的日常，42mm大表面的瀟灑帥氣感，不僅工作更有效率，且看起來幹練、值得信賴。