中國大陸外交部發言人毛寧1日主持例行記者會。有記者提問，美國聯邦調查局局長克里斯多夫·雷稱，新冠疫情是實驗室洩漏導致的，對此，毛寧敦促美方，尊重科學和事實，停止將新冠病毒溯源問題政治化，停止搞政治溯源、情報溯源，停止干擾破壞國際社會的團結抗疫和全球溯源科學合作。

毛寧表示，中方注意到有關報導，強調兩點：

第一，中國始終支持和參與全球新冠病毒科學溯源，病毒溯源是複雜的科學問題，應該也只能由全球科學家合作開展研究。實驗室洩露極不可能，是中國-世衛組織聯合專家組實地走訪武漢相關實驗室，和同科研人員深入交流之後得出的權威科學結論，準確反映在有關聯合研究報告中，得到了國際社會和科學界的廣泛認可。當前國際科學界有越來越多的線索，將病毒源頭指向全球範圍，包括對美國在德特里克堡和世界各地的軍事生物基地提出疑問和關切。美方應當尊重科學和事實，盡快同世界衛生組織合作，邀請國際專家到本國進行溯源研究，及時、公開、透明地同國際社會分享研究成果。

第二，中方堅決反對藉溯源問題搞任何形式的政治操弄。情報部門搞科學問題，本身就是將溯源問題政治化，基於美國情報部門造假欺騙的斑斑劣跡，他們得出的結論沒有任何可信度可言。美方再次翻炒「實驗室洩漏論」抹黑不了中國，只會進一步拉低自身的信譽。敦促美方尊重科學和事實，停止將新冠病毒溯源問題政治化，停止搞政治溯源、情報溯源，停止干擾破壞國際社會的團結抗疫和全球溯源科學合作。