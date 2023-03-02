常見於自然界生物中的氧雜螺內酯（oxaspirolactone）應用在藥物、能抑制人體免疫反應、抗發炎，但現行的合成方法耗時、成本高且會造成生態負擔。國立中山大學化學系助理教授廖軒宏創新開發「無溶劑矽膠吸附法」，配合高雄強烈充足的日照與空氣，數小時就能成功合成出更環保、低成本的氧雜螺內酯，創新成果榮登國際期刊。

研究團隊表示，氧雜螺內酯存在於大自然中的植物、海洋生物、陸生動物中，在單一生物中含量極少、取得困難、十分珍稀，例如必須從極度瀕危的植物貝山祖冷杉（Abies beshanzuensis）樹幹樹皮中萃取而得。但過去30年，全球有機合成化學家持續使用強大能量、昂貴金屬試劑、不友善環境的溶劑、危險氣體製作，不僅耗時冗長，也難以兼顧環保永續。

2020年夏季開始，團隊搭配可見光催化、非勻相Brønsted酸催化，以及無溶劑矽膠吸附法，開發出全新合成方法，運用高雄在地充足的日照與空氣作為光源和氧氣的來源進行合成，僅約數小時即可製造出氧雜螺內酯，大勝非常耗時的傳統合成方式，且產率高達99％、不需使用溶劑、操作過程更為簡便、後續不會產生汙染物。

團隊還嘗試將光源改為室內人工光源，應用實驗室與辦公室常見的長條LED燈，或是節慶使用的聖誕燈條，12小時內也成功合成出氧雜螺內酯。

廖軒宏強調，在合成過程中，僅需使用陽光及空氣，相對傳統需要至少5種以上的難以取得的化學試劑，能夠撙節更多開發與製作成本，過程的操作也更為簡易安全。該研究同時也突破了氣候限制，在陰雨天或是日照微弱的地區一樣能做，未來能廣泛應用。

研究團隊未來希望透過不殺生的方式，以人工合成製備大自然界珍稀的化合物氧雜螺內酯，進而用於藥物活性成分、藥物開發等領域，實踐綠色化學，推進製藥創新，造福更多人類。此外，也計畫應用不對稱合成方式，讓未來的氧雜螺內酯合成物更精準安全，降低可能存在的藥物副作用，維護大眾用藥的安全。