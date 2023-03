美國十多位聯邦參議員今天提出法案賦予政府新權力,若中國應用程式(App)TikTok等外國科技技術對美國國安構成威脅,政府將有權予以下達禁令。白宮今天對此表示歡迎。

綜合路透和法新社報導,白宮的支持讓國會議員在禁止TikTok這個中國「字節跳動」(ByteDance)旗下應用軟體的努力上如虎添翼。在美國,有超過1億人使用TikTok。

民主黨聯邦參議員、同時也是情報委員會主席的華納(Mark Warner)表示,這項法案讓美國商務部得以對TikTok等構成國安風險的科技技術施加包括禁止在內的多項限制措施。

他表示,法案也適用於來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉以及古巴的外國技術。

華納發布聲明說:「今天,每個人在談論的威脅都是TikTok,談論它是如何讓中共有辦法暗中窺探,又如何的輕易在美散播惡意影響活動。」

他說:「然而,在TikTok之前,是華為和中興通訊(ZTE)威脅著美國的通訊網絡。而更早之前,是俄羅斯的卡巴斯基實驗室(Kaspersky Lab)威脅著美國政府與企業設備的安全。」

這項法案將要求商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)點名並解決資訊與通訊技術產品和服務上面臨的各項海外威脅。雷蒙多辦公室婉拒置評。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)盛讚這項跨黨派法案,說:「參議員華納和(共和黨)參議員圖恩(John Thune)領導的跨黨派參議員小組今天提出『限制危及資通訊技術安全威脅法案』(Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act),我們對此給予讚揚。」

蘇利文在聲明指出,這項跨黨派法案「將賦予美國政府權力,阻止某些外國政府利用技術服務…導致美國民眾的敏感數據和我國國家安全暴露於風險之中」。

而TikTok則透過聲明表示,美國對TikTok發布的任何禁令,「會是對全球使用我們服務的10多億人口下達禁令,禁止他們傳播美國文化與價值觀」。(譯者:蔡佳敏/核稿:李佩珊)1120308