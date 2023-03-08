堪稱是警界幕後英雄，憑藉關鍵證據屢破重大案件的刑事局DNA實驗室，8日為成立30周年，刑事局特別邀請前鑑識中心主任程曉桂等昔日成員回娘家，一同參加簡單隆重的慶祝活動。

刑事局生物科刑事DNA實驗室，是1992年在當時的局長盧毓鈞指示下開始進行籌畫，並選派黃女恩赴美國康州李昌鈺博士實驗室研習DNA鑑定技術。在人員訓練與儀器設備安裝完成後，於1993年3月8日成立全國第一個刑事DNA實驗室。早期僅有2名鑑定人員，年鑑定案件260件，發展至今已有32名鑑定人員，年鑑定案件已達1萬377件。

刑事局DNA實驗室8日慶祝成立30周年，邀請前鑑識中心主任程曉桂（右一）回娘家。(林郁平翻攝)

刑事局DNA實驗室屢次為重大刑案提供關鍵證據，包含白曉燕命案、苗栗縣老婦人命案、金山女老師命案、基隆女學生姦殺案及成德國小女童姦殺案、雨衣大盜案、台鐵爆炸案、高鐵爆炸案等，以及臺南之狼、桃園高鐵之狼、東海之狼等數十件性侵害案，績效斐然。

除刑事DNA鑑定工作外，刑事局生物科亦推動性侵害防治法及去氧核醣核酸採樣條例等法案的立法及修正工作，引進美國性侵害案件跡證採證盒，建置完備的性侵害證物採證送驗鑑定流程，對性侵害案件偵辦幫助甚多。另依法設置被告及犯罪嫌疑人DNA資料庫，截至去年止，DNA資料庫累計建檔總筆數17萬4570筆，主動比對案件證物，偵破不少塵封已久的冷案。

在精進DNA技術方面，除多次獲得內政部自行研究案優等獎外，更獲得服務品質獎及國家警光獎的肯定。鑑定方法從早期的2組型別，到現在21組型別，並在2011年通過刑事DNA鑑定與親緣DNA鑑定兩項認證，成為國際先進刑事DNA實驗室，積極為DNA鑑定品質而努力。

國內近年來不幸發生數次重大災難事件，包含華航大園、馬公、復興等空難事件，普悠瑪號、太魯閣號列車出軌事故，88風災、921大地震、台南大地震、花蓮大地震等，均可看到實驗室人員在現場勘察採證，在實驗室連夜進行DNA鑑定比對，在最快的時間內確認罹難者身分，撫平傷痛。刑事局DNA實驗室亦定期與法務部法醫研究所無名屍資料庫進行比對，推動失蹤人口家屬DNA採樣比對工作，讓失蹤者找到回家的路，安撫家屬的心情。