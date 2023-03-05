詐團利用LINE通訊軟體進行詐騙。（刑事局提供）

刑事局指出，台中一名70歲的謝姓家庭主婦在家中滑手機，有一名自稱阮慕驊的網友透過Facebook與謝女士敲她，兩人聊了下關於股票投資的事情，這名佯稱「阮慕驊」的網友就邀請謝女士加入他的財經群組。言談中彷彿真的是財經專家謝女聽存指示，開立投資指定帳戶，最終損失300萬元。

詐騙集團假冒財經專家，在LINE對話中非常親切給予投資建議，大方分享自己購買的所有股票，冒牌貨於是請謝女士與他的助理聯繫，加入他的「財務翻倍計畫」群組，可以獲得第一手的投資資訊，保證獲利可觀。

謝女士聽到這個好消息，立刻與助理聯繫，對方表示必須先跟公司申辦一個不會被金管會或銀行查稅的「專屬指定帳戶」，才能取得加入「財務翻倍計畫」的資格。謝女士於是聽從對方指示，將投資本金300萬元匯入其指定帳戶，直到謝女士某天和女兒開心分享自己已經加入財經專家的群組，馬上可以投資獲利，謝女士的女兒才驚覺母親是上了詐騙集團的當，趕快帶著母親去報案。

無獨有偶，50歲的蔡女士也同樣是在Facebook社團看到標榜由名人「吳淡如」設立的投資社團，加入貼文提供的LINE帳號之後，便聽從對方指示註冊了一個不明投資網站，並且聽從所謂的老師帶領下單投資股票、原油、期貨等標的。等到蔡女士要申請出金的時候，對方再三推託，超過100萬元的投資金額歸零。

刑事局統計，去年有關假投資的案件數高達6600件，較前年增加近35％，財損金額更是令人咋舌。刑事警察局提醒民眾，詐騙集團佯稱財經專家、假冒投資名嘴成立Facebook社團、LINE群組招攬民眾入群的伎倆時有所聞，請民眾一定要提高警覺，有任何不確定都可以直接撥打24小時服務的165反詐騙諮詢專線，才是最有效的防詐之道。