高雄一名70歲陳姓男子看到網路上有投資訊息，隨即加入號稱「穩賺不賠」的LINE詐騙群組，群組內充滿美女頭貼的「經理、老師」，老師們除了會貼心問候群組內的成員外，還會教導「假的」投資方式。陳男陷入老師們的溫情攻勢中，暈船後到銀行準備匯款9萬元至群組的證券戶，但此手法被行員一眼識破，立即通知警方到場。員警到場後霸氣拿走陳男手機，並撂下一句「這種的都不要理他！」後，直接幫陳男退群組，將陳男殘忍踢下船。

陳男在網路上看到「穩賺不賠」的股票投資訊息，隨即加入詐瑱集團德LINE群組，群組內一堆放著美女頭貼，並自稱是「經理、老師」的成員會指示陳男操作步驟，在溫情攻勢下，詐騙集團叫陳男先匯款9萬元至群組的證券戶，作為投資本金，而陳男也不疑有他的到銀行匯款。

陳男到銀行後向行員表示，9萬元是要當作投資本金，但行員一眼就識破這樣的詐騙手法，馬上通知鳳山分局到場。

員警到場後一秒搶走陳男手機，並告訴陳男「天底下哪有這麼好康的事？連好朋友都未必會報乎你知了」、「這種的都不要理他！」等勸說後，馬上幫陳男退群組，並教導陳男以後都別誤信類似的詐騙手法，陳男才恍然大悟，知道自己受到詐騙集團「洗腦」，成功守住9萬元。