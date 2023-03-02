27歲通緝犯棄中彈妻不顧衝撞警車，逃逸畫面曝光。

彰化縣大村鄉今天發生通緝犯逃逸撞警車事件，據了解，陳姓通緝犯年僅27歲，警方早已鎖定多時，2日中午巡邏時發現其駕車在山腳路上隨即上前尾隨，陳男發現後從大葉大學學府路一路往山腳路逃竄，最終卡在巷弄內棄車翻牆逃逸；警方追捕畫面曝光，逃逸1公里的路線僅花30秒不到就開完，場面驚險。

陳姓通緝犯發現遭警方尾隨就一路逃竄，在山腳路上狂飆，最終逃往某窄巷弄內被卡住，一轉進巷弄就被機車阻擋去路，原本想倒退逃逸卻被警方擋住去路，因此心一狠直接向前衝撞機車逃逸。

遭波及的機車騎士連人帶車翻轉好幾圈，所幸最終自行爬起，只有受到驚嚇。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

員警對車內開了1槍，不料陳男心一狠竟往前衝撞擋在前面的機車，警方在後面追趕。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

員林警分局偵查隊長蕭志旺表示，今天中午員警巡邏時發現陳姓通緝犯所使用車輛，隨即從山腳路一路尾隨，陳男見狀加速逃逸，最終逃到一條小巷弄內，但巷弄內一部機車擋著其去路，竟後退衝撞警車，車上員警見狀擔心更多民眾遭波及，因此下車對車內開槍。

蕭志旺說，員警對車內開了1槍，不料陳男心一狠竟往前衝撞擋在前面的機車，最終往前停靠路邊翻牆逃離，獨留車上遭子彈波及受傷的妻子，所幸遭波及的機車騎士無大礙，目前警方正力追捕當中。

據了解，年僅27歲的陳姓男子身背包括毒品、恐嚇、詐欺等多條通緝，平時都使用該車輛代步，警方已經鎖定多時，陳男翻牆逃逸後獨留車上受傷的妻子，陳男妻子原本還想駕車逃離，但因手掌遭子彈波及劇烈疼痛無法移動，最終警方到場將其送醫。