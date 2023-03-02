中國兩大科技巨頭華為與小米近期爆發專利糾紛，今年1月國家知識產權局受理華為提出的小米侵犯其4項中國專利的案件，引發外界高度關注。資深媒體人黃暐瀚則在《關鍵時刻》節目中表示，華為被美國全面制裁後，流失了8千萬用戶，小米集團總裁盧偉冰曾誇口，稱小米吸收華為大約5000萬名用戶，華為面對小米的進逼因此開始祭出專利大戰。

美國2019年把中國電信設備大廠華為列入貿易黑名單，更進一步停止核發美國企業供貨的許可證，綜合陸媒報導，小米集團總裁盧偉冰近期表示，華為被制裁後手機用戶大失血，流失了8千萬名客戶，其中小米吸收約5000萬名，2000萬名約跳槽到蘋果，另外約有10%則轉向從華為分家的榮耀。

黃暐瀚提到，盧偉冰非常針對華為，他先前更曾PO文表示，華為一支售價2399元人民幣的手機只能搭載10W充電，我們小米通通標配18W快充，互別苗頭意味相當濃厚。

值得關注的是，美國仍持續加碼打壓華為，華爾街日報報導，拜登政府對華為的禁令恐再擴大至較舊的4G產品，黃暐瀚則說，華為除了面對小米壓力，外部還得面對美國打壓，華為的前景其實是非常嚴峻的。