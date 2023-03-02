正當俄軍在烏克蘭戰場陷入膠著之際，陸續也傳出有多名俄羅斯富豪或是俄羅斯總統普丁的親信「非自然死亡」！近日一份報導披露，普丁曾指定一名出身俄國的瑞士女醫為「第一情婦」卡巴耶娃（Alina Kabaeva）接生，而這名女醫卻在消息曝光前驟逝。

普丁2008年和前奧運體操冠軍卡巴耶娃傳出誹聞，據信和這名「第一情婦」至少育有兩名子女。根據《每日郵報》引述獨立媒體Proekt報導，出身俄羅斯、定居於瑞士的63歲醫師康德拉季耶娃（Natalia Thiebaud Kondratieva），曾被普丁指定為卡巴耶娃私人接生團隊負責人，如今傳出她於2月24日在瑞士過世，隔天就被火化，死因未對外公開。

現年59歲的卡巴耶娃傳出在2015及2019年為普丁生下兩個孩子，根據報導，卡巴耶娃2015年就在聖安娜診所生產，康德拉季耶娃也曾親口證實消息，去年還以「未具名醫師」名義，向瑞士媒體《Sonntagszeitung》曝光兩個孩子的存在，2020年也曾在社群媒體上發文寫下，「他（普丁）是所有俄羅斯母親唯一的爸爸！謝謝你沒有忘記我」，似乎暗指和普丁有交情。

不過康德拉季耶娃於2月28日被披露就是為這兩名孩子接生的醫師後，僅相隔4天她就過世，據報導，康德拉季耶娃生前正在接受癌症專家治療。自俄烏戰爭開打後，有消息指出，普丁已將卡巴耶娃與孩子們安置在瑞士的私人小木屋中，且持有瑞士的護照，疑似也有部分資產被藏起來。

自普丁宣布攻打烏克蘭以來，陸續傳出多名俄國富豪和他的親信「非自然死亡」，像是去年9月，俄羅斯的能源巨頭「遠東發展集團」（Far East and Arctic Development Corporation）總經理佩喬林（Ivan Pechorin）發生墜海身亡意外，而當地的路克石油公司（Lukoil）董事長、67歲的馬加諾夫（Ravil Maganov）再莫斯科中央臨床醫院墜樓身亡，今年2月15日，專門為俄國入侵烏克蘭籌備資金，可說是普丁身邊靈魂人物之一的女官員楊基娜（Marina Yankina）也發生墜樓憾事，這些「普丁身邊重要人物」接連喪命，也引發外界揣測，認為案情並不單純。