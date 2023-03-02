地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 台北人也驚呼：晃了好大一下 19:272023/03/02 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭發生芮氏規模4.1地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（2）日19：25發生芮氏規模4.1地震，震央在宜蘭縣政府南南東方23.6公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度23.6公里。各地最大震度宜蘭4級，花蓮3級，新北、桃園、台中、南投、新竹1級。 扯！ 台中嬤推孫過馬路「連13車不讓」 警方回應了 美發撤僑通知？ AIT：是災害提醒 行人地獄！嬤推嬰兒車過馬路「13車無人讓」 無奈卡路口 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無殼蝸牛買得起房了？林右昌：房價已溫和修正 11:202023/03/02 房市新訊 老外列「看不爽台灣的12件事」台人全認了 14:242023/03/02 生活 法官稱恐嚇累犯「光明磊落的男子漢」惹議 新北地院回應了 12:062023/03/02 社會 戲劇男神愛路跑！ 「台南慢跑被野生捕獲」超親民舉動曝光 15:232023/03/02 娛樂 盧秀燕請命保留搜救犬駐地 財政部同意了 18:282023/03/02 政治 金大辦民主發展座談 邀首任議長主談「戰地秘辛」 19:282023/03/02 寶島 《光電股》晶睿樂看今年營運 站上250元 11:282023/03/02 財經 全球災難多！印度神童同門示警「這天前」當心地震、天災 13:592023/03/02 運勢 「貓山王」榴槤農遭剝削 馬國會議員籲中央介入 04:102023/03/02 焦點新聞 土敘強震建物瞬垮 殘垣瓦礫比海地強震多10倍 14:142023/03/02 國際 任達華全球坐擁30套房產 低調現身「富人區看房」價格超驚人 16:302023/03/02 房市新訊 征服太空第一步 越南致力研發MIV衛星 04:102023/03/02 焦點新聞 《金融股》合庫銀促國土保育 落實環境永續 16:192023/03/02 財經 北京清華團隊 河北農村建首幢3D列印房 04:102023/03/02 話題觀察 中壢燃藜第紅樓暫列古蹟 地主批粗暴 04:102023/03/02 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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