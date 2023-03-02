中央氣象局地震報告指出，今（2）日19：25發生芮氏規模4.1地震，震央在宜蘭縣政府南南東方23.6公里，位於宜蘭縣南澳鄉，地震深度23.6公里。各地最大震度宜蘭4級，花蓮3級，新北、桃園、台中、南投、新竹1級。

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