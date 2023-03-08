為加強台日防災交流，以強化雙方危機應變效能，嘉義縣消防局目前組團訪問日本。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為加強台日防災交流，以強化雙方危機應變效能，嘉義縣消防局目前組團訪問日本。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為加強台日防災交流，以強化雙方危機應變效能，嘉義縣消防局目前組團訪問日本。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為加強台日防災交流，以強化雙方危機應變效能，嘉義縣消防局目前組團訪問日本，人在日本的嘉義縣長翁章梁7日與消防局長呂清海至東京都廳危機管理部訪問，盼藉日本經驗，雙方進行技術交流，強化嘉義縣未來救災與預防宣導效能。

嘉縣消防局指出，嘉義縣未來即將設置防災教育館及應變中心，本次行程安排到「東京臨海防災公園」及「本所防災館（墨田區）」、「橫濱市消防局」及「高度救助隊東京消防廳本部」等地交流汲取經驗，包括了解東京臨海防災公園運作方式等。

昨下午翁章梁率呂清海等人到東京都廳危機管理部訪問，席間由東京都危機管理監原田智総主持交流會議，原田智総致詞提及，他們今年1月到台北參訪學習很多，日本今年是關東大地震的100年，所以訂有「東京強韌計畫」專案，該計畫為加強災害發生時的防救災業務計畫，這強韌計畫中訂有地震、風災、水災等相關災害的發生，接續也說明東京都的地域防災計畫、防災訓練等議題。

翁章梁表示，台灣跟日本關係友好，在安倍首相實際行動下深化，無論是台灣有災害，或是日本有災害，都能彼此相互同心援助；東京都廳的處理危機小組把平常的防災儲備、訓練、動員，包括判斷災害的類型，分享中央防災計畫內都廳、市町村需執行籌備等內容，以一種相當有系統的方式在面對災害。

消防局表示，台灣跟日本災害類型相似，有同樣的天然災害要面對，還可能需要處理戰爭問題，災害發生時公部門要從事救災，還要維持正常運作，公部門的責任是安撫人民不至於受驚嚇、恐慌，也因日本防救災經驗豐富，此次學習讓未來面對災害應變能夠更系統化、科學化。