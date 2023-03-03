北市警局在張榮興接任後，針對警紀大力整飭，督察室最近在轄內接連破獲大型賭場，3日凌晨又在中山區查獲天九牌，據指出，原本近日要發表的人事異動，也因為討論、調整部分派出所長再度延宕。

北市警界的人事調整，一直都是六都最慢，許多重要職缺無人繼任，每到調動時節，都讓基層異議紛紛、軍心浮動，有基層表示，歷任3個局長陳嘉昌、楊源明跟張榮興，每個人的領導風格都不同，市長也從柯文哲變成蔣萬安，但台北市的異動永遠都是最慢。

據指出，這次卡關的原因，在於超過50多人的派出所長大異動，北市為整飭警紀，在新任督察長楊哲昌指揮下，陸續破獲多起流動大型賭場，過去賭場被抄，管區派出所需負連帶責任，有的所長依情形會被拔官、調職。

3日凌晨督察室再度破獲賭場，據了解，原本研議好的人事，可能因為這些案件，必需重新安排，原本望眼欲穿，等著派令的中階部幹，可能又要等到下周才「開獎」了。