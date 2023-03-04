男心情鬱悶站立陸橋 見警崩潰「我可以抱你一下嗎？」

23歲黃姓男子因與家人相處不睦，日前心情低落到永福橋，中正二警方獲報到場後極力勸說，告知黃還年輕還有大好人生，不要做出讓家人難過的憾事，黃最後激動向警表示「我可以抱你一下嗎？」最後員警給予溫暖擁抱，並通知家屬將他帶回。

中正二思源所所長廖嵥俊日前獲報，有男子站立在永福橋旁，所長獲報後，帶著警員何昇、蔡秉均、林冠佑及王瑋平等5人趕赴現場。

警方隨後上前關心攀談，黃男原本不發一言，後在警方耐心開導下，表示剛和家人因生活瑣事吵架，覺得沮喪低落。

所長等人開始關懷勸說，黃看到一群人這麼關心他，終於覺得「好像也沒那麼嚴重」，他十分感謝素不相識的警察，為了他花費這麼多的時間和心力，激動向警方表示「我可以抱你一下嗎？」

警方聽後給予溫暖擁抱，並通知家屬將黃帶回，強調一家人應該好好溝通，事情圓滿落幕。

中正二分局呼籲，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者。社會處處有溫暖，相信一定能夠度過難關，若身旁親友或自己有類似情況，可以撥打政府「1925」安心專線（依舊愛我）尋求諮詢。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。