卸任、新任所長布達交接典禮上，許多地方仕紳到場觀禮祝賀，場面熱烈。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

柳營分駐所警務員兼所長柯政安（右）陞任中山路派出所警務員兼所長。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局新營分局柳營分駐所、太宮派出所、鹽水分駐所、後鎮派出所及中山路派出所等5所6日舉行卸任、新任所長布達交接典禮，台南市議員李宗翰、沈家鳳、蔡育輝、柳營區長陳玉惠、鹽水區長陳文琪及警友站長、義警、民防、巡守隊、志工幹部等人到場觀禮祝賀，場面熱烈。

本次異動，中山路派出所警務員兼所長吳建華調任警察局犯罪預防科服務、柳營分駐所警務員兼所長柯政安陞任中山路派出所警務員兼所長、太宮派出所巡官兼所長陳俊宏陞任鹽水分駐所警務員兼所長、後鎮派出所巡官兼所長王建智調任柳營分駐所巡官兼所長、偵查隊巡官許仁鴻調任後鎮派出所巡官兼所長、麻豆分局巡官林承頡調任太宮派出所巡官兼所長。

新營分局6個派出所今天舉行卸任、新任所長布達交接，由分局長顏勤峰親自主持；他說，卸任所長用心經營、全力付出，與地方各界互動良好，獲得轄區民眾認同，也期勉新任所長，在既有優良基礎下繼續發揮所長，除了落實上級要求、貫徹各項警政作為以外，更要深入社區、貼近民眾，做好治安、交通及為民服務工作。