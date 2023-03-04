每年12月的考研是大陸大學生邁向碩士、博士最重要的門檻，通過才能有機會爭取學位資格。近日大陸就有一名25歲女大生與爸媽一同參加考研，結果自己落榜，爸媽卻上榜，還被爸媽安慰「看開點」，讓網友笑翻，直說深人更深了。

綜合陸媒報導，「95後」的25歲陳姓女大生為了獲得更高學位，決定參加考研，但由於自信心不足，雙親決定一起陪考，增加信心。沒想到最後女兒落榜，父母卻上榜，演變成極為尷尬的情況。

女兒受訪時表示，為了增添信心，同時想證明，現在年輕人的學業壓力要比過去大得多，所以才會拉著爸媽一起來考研，沒想到自己落榜，父母上榜，崩潰表示「難道變成我要去工作賺學費給爸媽用」，更尷尬的是，爸媽事後還安慰自己「看開點」。

據了解，陳女父母都是重慶大學畢業，屬於「985項目」的高材生，新聞超過千萬人點閱，網友們都笑翻：「要不做個親子鑑定先？」、「看開點，簡單的辭彙透露著學霸的自信」、「證明兩個聰明人生下的孩子不一定也是聰明人」、「那就給孩子一個快樂的中年吧」。