一名駕駛日前行經桃園市中壢區中華路二段上，由於前方車流回堵，在他前面的賓士車也停止，此時該輛賓士卻發生異常晃動，右側車門突然打開掉出1名女子，後來又看到副駕駛座下來1名婦人，將女子扶起並抱到車上，影片流出引發網友熱烈討論，紛紛留言「會不會是要載去柬埔寨的？」、「喝(吸)茫了」等狀況。

桃園市中壢警分局今天表示，有關民眾在社群網站所發布之行車紀錄器影像，內容為2月25日下午2時許，在中壢區中華路二段188號前，有女子自右後車門摔落，該案雖無報案紀錄，但警方獲報後立即主動至車主家訪查，經詢問當日從車內掉出的是27歲邱姓女子，因在車內與家人發生爭執，才趁車輛停止自行打開右後車門跳出，而她的媽媽立刻從右前座下車攙扶，邱女並無受傷。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段46秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於桃園市中壢區中華路二段上，駕駛行經該路段上，由於前方車流回堵，前方賓士車也煞車停下，在等待的期間，賓士車前方車輛已開走，但賓士車卻還是亮著煞車燈停著狀態，並且車子不明晃動，突然右後側車門打開，掉出1名女子不明原因抖動，此時副駕駛座下來1名婦人也女子將扶起抱上車，然而，提供行車紀錄器的駕駛不耐等候，便左轉切出去離開。

網友紛紛討論該名女子是否「被綁架迷暈要載去割器官還是埋了」，「會不會是要載去柬埔寨的」還有人說「喝（吸）茫了」，警方今天也給出回應，表示該名女子安全並無危險，也請網友不必擔心。