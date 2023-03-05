潭水亭慶祝觀世音菩薩佛誕，今天舉辦擲筊宗教儀式，吸引老中青三代1200多人同樂。(潭水亭提供)

潭水亭慶祝觀世音菩薩佛誕，今天舉辦擲筊宗教儀式，吸引老中青三代1200多人同樂。(潭水亭提供)

台中市潭水亭觀音媽廟為慶祝觀世音菩薩佛誕，5日擴大舉辦第二屆擲筊大賽，信眾點媽祖平安燈即可擲筊試手氣吸引1200多人趣味同樂；許多家長帶孩童體驗擲筊宗教儀式。經過上、下2場激烈競爭，眾人驚呼聲，陳姓信眾連續擲得11個「聖杯」，其他參賽者望塵莫及，風光搬回最大獎55吋電視機。

潭水亭主祀觀世音菩薩具有200多年歷史，廟方為慶祝觀世音菩薩佛誕，去年首度舉辦點燈擲筊大賽吸引800多人參加。今年擴大舉行擲筊大賽邀請立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、潭子區長劉汶軒、潭陽里長楊仲傑參加開筊儀式，廟方並動員志工分送平安湯圓。

大批信眾今天攜家帶眷參拜祈福，並提前祝壽觀世音菩薩。不少人點完媽祖平安燈，即到廟埕排隊共襄盛舉，短短2個小時吸引1200多人參與擲筊，還有多組年輕爸媽帶孩童同樂試手氣，氣氛十分熱烈。

潭水亭主委張煌棋說，擲筊大賽經過兩場激烈競爭，由陳姓男子擲獲11杯穩居第一，其他參賽者望塵莫及，篤定抱走最大獎55吋電視；吳姓信眾擲獲8杯，周、廖等2人擲獲6杯，分居二至四名，另有7人擲得5杯進入PK對決，最後由張小姐搶下第五名。

潭水亭文教組長吳孟芬說，擲筊儀式是信眾祈求神明指點迷津的宗教儀式，今年有許多家長帶孩童來體驗，其中有年輕媽媽抱著8個月大嬰孩，擲筊前將筊杯靠在孩童衣物上作勢沾好運，沒想到連續值得5杯相當幸運。

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