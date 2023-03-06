英國媒體今天報導，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根馬克爾已獲邀參與國王查爾斯三世（King Charles III）於5月舉行的劃時代加冕典禮，但兩人尚未決定是否出席。

哈利夫婦現居美國加州，於2020年家族內部緊張加劇時脫離英國王室。法新社報導，哈利夫婦的發言人告訴「星期日泰晤士報」（Sunday Times），兩人「最近收到來自國王陛下辦公室關於加冕典禮的電子郵件」。

這名發言人還說：「我們這次不會揭露薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，哈利夫婦的正式頭銜）是否已決定出席。」

哈利曾在書籍、Netflix紀錄片及不計其數的訪問中，揭露他與家人的關係破裂，後來與他的父親、哥哥威廉王子（Prince William）及其他家族成員漸行漸遠。

哈利曾在1月出版的爆炸性回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）中聲稱，威廉曾與他為了梅根馬克爾（Meghan Markle）爭吵，期間威廉對他動粗。