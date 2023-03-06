桃園分局去年阻止詐騙案件共306件，金額1億4506萬元；112年度迄今已阻止詐騙案件41件，金額3637萬元。另據據警政署統計， 111年1至10月詐欺犯罪發生數共計2萬3927件，較上年同期2萬305件增加3622件，「投資詐欺」就佔了5301件，並較上年同期增加1418件。被害年齡層統計，又以24至64歲占比最高，而非熟悉的高齡者，警方呼籲詐騙集團手法日新月異，對於社會、民眾危害至深，多分小心多分保障，避免成為詐騙受害人。

桃警播放著「阿昭署長宣導防詐系列」影片宣導防詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

為落實政府阻詐策略，提升反詐騙宣導效能，桃園警察分局與轄內如電影院、移工舞廳、KTV等人潮聚集場所業者進行協調，提供時段播放署長黃明昭反詐騙宣導影片，並合人員宣導，強化民眾對於詐騙手法之認識，使詐騙集團無法施其技倆，由源頭杜絕詐騙歪風。

影城於售票窗口上方螢幕播放著「阿昭署長宣導防詐系列」影片，使購票觀眾於等待期間可透過影片宣導，經由黃署長對於五種常見詐騙手段的剖析說明，深刻認識詐騙集團慣用詐騙手法，藉此提升民眾對於詐騙集團的戒心。另由防治組外事警員蔡佳珉與偵查隊組成反詐宣導團，至移工舞廳進行宣導，蔡員發送傳單並以流利的英語說明宣導，叮嚀移工朋友勿輕信不實訊息，以免上當受騙成為被害人。

警方呼籲民眾切勿輕信如投資、交友等未經查證的不明訊息，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，多分小心多分保障，避免成為詐騙受害人。