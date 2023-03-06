指揮中心今公布國內新增6928例本土新冠肺炎個案及152例境外移入，另確診個案新增45例死亡。指揮中心表示，今新增本土個案數不僅比上周一再降8.6％，也是2022年4月26日以來，相隔314天以來新低，並透露確診輕症免隔離通報新制可望在三月上路。

國內疫情持續降低，中央流行疫情指揮中心今天表示，確診輕症免隔離通報新制可望在三月預告上路，本周也會先公告醫護人員診療的感控措施鬆綁，未來在為確診病患看診時，不用再強制穿戴N95口罩與防水隔離衣。

由於國內疫情獲得控制，指揮中心將進一步鬆綁確診輕症病患的隔離措施，未來擬免隔離通報。指揮中心發言人羅一鈞表示，上周有召開專家會議討論輕症免隔離通報等措施，目前專家已取得初步共識，最快本月就能公告上路。

羅一鈞指出，在上次專家會議中，觸及較多醫療機構針對確診病患的感染控制議題，目前將先針對診療時的防護措施進行鬆綁，開放醫事人員可免戴N95口罩、防水隔離衣等，診療時記得配戴一般醫用口罩即可，最快本周就會公告上路。

至於專責病房開設數量是否會一併調整？羅一鈞說，上周專家會議已同意將現行醫療機構專責病房上限從8％調降至5％，此外專責病房的收治條件也調整為有肺炎、嚴重呼吸道症狀的病患才需要入住，如為一般陽性病患，則可原地安置於單人病室。