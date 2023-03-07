紐約警方稱，週日晚上在紐約州羅徹斯特(Rochester)舉行的一場音樂會上，觀眾誤以為發生槍擊事件而奔逃，過程中出現過度推擠與踩踏 ，導致 1死8傷。

CNN報導， 事發場地名為主街軍械庫（Main Street Armory），主要表演者是饒舌歌手GloRilla和Finesse2tymes，晚上 11 點 05 分，，有人傳說聽到槍響，結果現場一陣混亂。羅徹斯特警方稱，確實發現幾人受傷，但都是推擠造成，沒有看到槍擊的證據。

羅徹斯特警官亞當斯（Nicholas Adams）說：「經過進一步調查，沒有任何受害者所受的傷，看似是槍擊的結果。」

然而，悲劇還是造成，警局表示，死者為一名33歲女性，另有2人情況危急，另外6人傷勢較輕。

過去幾年，人群中的槍擊事件屢屢發生，導致人們一聽說有槍擊就會自發的奔逃。一大群人湧向狹窄的出口，造成嚴重擠壓。