女星小S（徐熙娣）的姐姐大S（徐熙媛）去年閃婚韓籍舊愛具俊曄，靠著20年未換的電話號碼牽線，浪漫的愛情故事成為佳談。今（11日）小S曬出前往姊夫家鄉的照片，吃美食時還不忘噘嘴自誇：「我怎麼那麼漂亮啊！」逗樂大批網友。

徐熙娣11日上午在社群平台分享出國玩的動態，興奮地寫道：「好久沒來韓國了，美食美酒，天氣好，帥哥多！真令人開心。」照片中，她站在機場內，全身穿的黑漆漆，一手插口袋、一手拉著行李，對著鏡頭露齒燦笑，心情十分雀躍。

另一段短影片，小S和數個朋友吃韓式燒烤，激動地說：「我們來韓國第一餐就是吃韓牛，你看這韓牛有多澎湃啊！好想吃喔！」接著，小S把鏡頭聚焦在自己臉上，44歲的肌膚光滑無瑕，還透出好氣色，忍不住自詡：「我怎麼那麼漂亮啊！」越看越滿意的小S，情不自禁地噘嘴，網友紛紛留言：「徐熙娣你什麼嘴！！也太可愛了吧」、「這誰啊，這狀態太美了」、「時尚，喜歡妳真誠的笑容」，也有不少網友好奇小S這趟旅程，是否要去拜訪劉在錫？

原來具俊曄去年錄完劉在錫及曹世鎬主持的綜藝節目後，兩位主持人特地錄一段影片送給小S，劉在錫還說要請吃飯，小S聽得心花怒放，爽喊：「我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師。」事隔近1年，小S終於擠出時間飛到韓國，會不會跟劉在錫見面，備受網友矚目。