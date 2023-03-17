藝人王一博長相帥氣、舞藝精湛，曾以團體UNIQ在韓國和大陸出道，2019年跟肖戰主演耽美網劇《陳情令》後，躍升一線頂流明星。近日王一博無端被女網友指控搞大她肚子，且事後不理還威脅她，讓經紀公司趕緊跳出來否認並喊告。而女網友之後被發現盜用孕肚照，她才改口承認：「我是粉絲，是口嗨（網絡用詞，意思是光說不練）」。

女網友先前在網紅李恩的微博爆料懷上王一博的孩子，卻遭到無視跟威脅等不當對待，對話過程還大打悲情牌：「我也是懵的，只有自己一個人」，不過在李恩詢問女網友是否握有證據？她卻只是口中說有，卻無法證明所言不虛，之後還在自己的社群PO出跟李恩的對話截圖說：「我只是希望壞人受到懲罰。」接著曬出孕肚照跟打上馬賽克的親密照，卻被發現是盜用陌生女網友跟電視劇《心想事成》的圖片，遭到網友撻伐根本是蹭流量。

王一博經紀公司樂華娛樂已對造謠女網友提告。(圖/樂華娛樂 微博)

對此，王一博所屬經紀公司樂華娛樂緊急澄清：「網友自曝懷了王一博的孩子均屬惡意誹謗，已委託律師全權處理」，並在昨(16日)晚間完成提告，對此，女網友今(17日)公開道歉：「我是粉絲，是口嗨，我沒有想到，因為我的一個評論，引起這麼大的風波」，並寫下道歉文字：「我真誠的向王一博先生道歉，對不起，我後面會將這個帳號註銷，給你帶來了不便，對不起。」而目前她的帳戶的確已遭到註銷。