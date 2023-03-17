直播主李明珊（丟丟妹）和老公王心正本月達成離婚協議後，另起爐灶成立新粉專「樓頂揪樓下」，還公開向網友徵求新暱稱，不時透過社群網站與網友分享日常的她，昨（16日）曬出新照片自稱「瘦成一道閃電」，眼見身形今昔對比消瘦不少，立刻引起網友熱議。

李明珊於臉書曬出四宮格照片，只見她留著過肩的長捲髮，身穿鵝黃色套裝內搭白色上衣，另一個造型則是身穿灰色馬甲上衣，露出性感鎖骨以及白皙肌膚，不難發現她不僅瘦成瓜子臉，身形較過往消瘦纖細，氣色看起來也相當好，接著附文寫下：「重新出發，展現更美的自己，瘦成一道閃電…你們也可以」，不忘藉著自身經歷勉勵所有人。

對此，網友紛紛留言：「瘦到我都快認不出誰了」、「這麼瘦，真讓人羨慕，有什麼秘訣教一下嘛」、「一種越來越自信美，向你看齊學習」、「哇嗚！越來越正了！姐怎瘦的」、「活出自己最想要的樣子，就是成功了」、「颱風天別出門哦！會被吹走」，對於有人指出：「打肉毒就算了⋯⋯為什麼連抽脂也要加入」，李明珊附上哭笑不得的符號回覆：「沒有啦」。

丟丟妹日前開直播和粉絲互動，對於被爆料跟小狼狗私奔，是造成離婚的導火線，對此，她強調真相只有當事人最清楚，切勿以訛傳訛，不然成為外界茶餘飯後的笑柄，讓她內心相當受傷，導致某段時間情緒低落，無法出來面對大眾。