桃園市長張善政上任後，許多新政期受到熱烈迴響，國民黨桃園市議員詹江村曾大讚其交通局長張新福做事有魄力、效率，昨(6)日則對張善政的新任環保局長陳世偉讚譽有加，直呼「桃園人你能不感動嗎？」

詹江村昨在臉書指出，對於龜山產業道路被傾倒廢棄物問題，他在每個會期都屢屢向環保局長反應，並認為必須安裝攝影機，以車抓人，然而以前都稱窒礙難行。但詹江村說，他昨早向陳世偉反應後，陳世偉晚上便回報縮時攝影安裝完畢，垃圾也已經清理乾淨，此舉令詹江村不禁表示「桃園人你能不感動嗎？除非你是塔綠班！」

詹江村也曾在上月初時發文感謝張新福「簡直太有魄力跟效率了」，他透露，每每向他提出哪一個路口壅塞以及建議方案，他都能馬上繪畫出改善設計圖。詹江村強調，不管是白天還是晚上10點多，張新福都能積極跟他做雙向討論，有些建議幾天後再次討論，發現張新福已經發包了，「這不是效率什麼才是效率」。