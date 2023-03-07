Nike Vaporfly 3著重輕量化設計，以滿足長距離跑者對於續航力的需求，預計4月上市。（Nike提供）

疫後運動風潮興起，其中跑步項目不用砸大錢買裝備就能維持體態與健康，成為不少人下班後樂於從事的選項。為了提升跑步的舒適體感，運動品牌也相繼推出升級版並兼顧潮流外型的跑鞋迎合大眾需求，助力跑者跑出更好表現。

NIKE全新Nike Vaporfly 3鞋款以Nike Vaporfly 2為基礎，設計師專注於精簡Vaporfly的輕量化設計，以滿足長距離跑者對於續航力的需求，包括更為平順的轉移、改善穩定性以及能量回饋的增加；另緩震配置保持不變，全掌碳纖維Flyplate和ZoomX中底的搭配為跑者帶來更多推進感，而中底的幾何形狀在前腳掌周圍呈凸起狀，搭配具彈性的泡綿，在腳部接觸地面的過程提供了舒適和穩定的上腳體驗。

adidas則帶來全新革命性創新材質Light BOOST，打造出史上最輕Ultraboost Light跑鞋，與上一代Ultraboost 22相比，不但中底減輕30％，回彈力增加4％，更進一步減少10％的碳足跡；此外，也推多款活潑配色彰顯個人魅力，主打款「活力紅」以鮮明的橘紅色及淡藍色呈現活潑調性，而鞋側與鞋面的細節，仍保有Ultraboost的經典風格，其中女款更蒐集分析120萬名女性跑者的足部與步伐，進一步優化足跟、足弓以及腳背的支撐度與舒適度，研發出更貼合女性的鞋型設計。

為慶祝BOOST科技邁向十周年，即日起adidas將在Brand Center信義品牌概念店展出《Ultraboost致敬經典 十周年特展》，集結歷代經典Ultraboost鞋款。