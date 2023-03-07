北市消防局邀請專業的「特效化妝師」，透過特殊的化妝手法，創造出各式擬真的傷妝，進而體現高擬真創傷情境。（消防局提供）

為提升救護人員專業急救技能，台北市消防局自2016年12月成立「緊急救護學院」，打造全台首座消防單位高擬真緊急救護訓練空間，並不定期辦理各項救護訓練。近期消防局商請電影劇組的特效化妝師，用超逼真的「傷妝」給年輕消防學員帶來視覺衝擊，增加訓練效能。

消防局指出，消防人員在各類事故現場常會面對許多傷勢嚴重的傷患，包含斷肢、燒燙傷、切割傷及開放性骨折等，過往訓練時鮮少能真實呈現擬真的傷勢。

鑑於2022年韓國梨泰院踩踏事件，北市消防局陸續辦理大量傷病患實際演練，為使抵達現場的救護人員能立即判斷傷勢、迅速檢傷並做最正確的急救處置，消防局特別要邀請專業的「特效化妝師」，透過特殊的化妝手法，創造出各式擬真的傷妝，進而體現高擬真創傷情境。

北市消防局邀請專業的「特效化妝師」，透過特殊的化妝手法，創造出各式擬真的傷妝，進而體現高擬真創傷情境。（消防局提供）

北市消防局邀請專業的「特效化妝師」，透過特殊的化妝手法，創造出各式擬真的傷妝，進而體現高擬真創傷情境。（消防局提供）

現場接受傷妝的學員也因為自己身上幾可亂真、血淋淋的肢體，承受了相當程度的視覺衝擊。消防局後續將應用於各式訓練及演習，讓救護教官針對不同的傷勢指導應有的急救作為，有助於緊急救護技術員快速的判斷傷情及應變，為傷者進行最佳的救護處置。